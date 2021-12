Borghetto, l'odg della Lega sulla riforma del catasto non convince la minoranza: "Si perora una causa non equa"

"Il progetto governativo prevede una indagine conoscitiva sul Catasto senza nessun aumento impositivo nel periodo di verifica che si concluderà nel 2026. L’analisi si è resa necessaria in quanto pare esistano circa un milione di abitazioni non registrate (quindi abusive). Sono circa 2,1 milioni gli immobili presenti in catasto ma non riscontrati nelle dichiarazioni dei contribuenti. L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce in tempo reale una valutazione dell’immobile (sia del valore commerciale che di affitto) potrebbe risolvere il problema, ma, ad ora, non è stata fatta una proposta in questo senso" proseguono da "Borghetto Domani".