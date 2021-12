Una nuova ambulanza per la Croce Bianca ingauna: è un dono del Lions Club Albenga Host

La Croce Bianca di Albenga continua a raccogliere i frutti di tanto lavoro svolto con generosità in favore della comunità ingauna: in arrivo un importante contributo dal Lions Club Albenga Host, che nell’anno sociale 2021/2022 ha deciso di donare una cospicua somma di denaro per l’acquisto e l’allestimento di una nuova ambulanza Fiat Ducato. Andrà a sostituire l’ennesimo mezzo di soccorso usurato dalle continue operazioni di sanificazione operate a causa del trasporto di malati di Covid in questi ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia.

Profonda gratitudine è stata espressa dal presidente Bernardo “Dino” Ardoino e da tutti i militi ai Lions di Albenga : “È bello e nello stesso tempo commovente sapere che qualcuno si ricordi della ‘Bianca’ e che sia a disposizione per aiutarci in questo momento di difficoltà, che stiamo attraversando a causa della costante usura di mezzi e attrezzatura che le sanificazioni comportano”.

L’avvocato Vittorio Varalli, presidente del Lions Club Albenga Host, al momento in cui ha annunciato la bella notizia al cda dell’ente, ne ha spiegato le motivazioni: “Siamo riconoscenti verso la P.A. Croce Bianca per i servizi che rende e che ha reso alla popolazione fin dal lontano 1912, anno di fondazione. Si tratta di un’istituzione per il tessuto sociale ingauno e di tutto il comprensorio. Una realtà di soccorso e compendio sanitario sempre in prima linea e con una costante attenzione sul territorio. Un plauso va altresì al lavoro svolto dalla Croce Bianca in questo difficile periodo di pandemia ed è proprio pensando alla maggiore usura dei mezzi che si è ancor più rafforzata l’idea di collaborare alla donazione di un’ambulanza”.

“Un aiuto alla P.A. Croce Bianca di Albenga è un gesto concreto verso la comunità tutta”, ha concluso Varalli.

La nuova ambulanza verrà inaugurata e benedetta la sera di Natale dopo la Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi Monsignor Gugliemo Borghetti nella Cattedrale di San Michele della città delle torri, alla presenza dei militi della pubblica assistenza e dei rappresentanti dei Lions di Albenga Host.