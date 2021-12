A Celle Ligure l’11 dicembre “10 anni Artisti della matematica”, 32 opere in ceramica a tema

Un evento a tema matematico nel pomeriggio di sabato 11 dicembre a Celle Ligure con la manifestazione “10 anni – Artisti della matematica”.

L’evento inizierà alle 16,30 in Galleria Pertini con una visita guidata alle opere ceramiche e proseguirà in Galleria Crocetta alle 17,30 con la proiezione del video di Pietro Marchese “Archimede La Statua di Sicracusa”. Antonello Lauro eseguirà i brani “Matematica in musica” e, a chiudere, si potrà assistere al monologo a cura di Jacopo Marchisio dal titolo “Intervallo calcolato”. Seguiranno la premiazione del concorso “I sapori della matematica” e l’apericena.