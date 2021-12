Ad Alassio Sant'Ambrogio è nel segno delle De.Co. con la fiera delle specialità locali

Inaugurerà lunedì 6 dicembre alle ore 12 Alassio Street Food, la fiera delle De.Co. tradizionale appuntamento nell'ambito delle festività patronali e natalizie dedicato alle ricette della tradizione alassina.

"Sono davvero felice di poter ritrovare le nostre De.Co. in Piazza Matteotti - il commento dell'Assessore al Commercio del Comune di Alassio, Fabio Macheda - lo scorso anno, a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo dovuto rinunciare a questo straordinario momento di condivisione, quest'anno, con le dovute precauzioni, nel cuore della città, proprio accanto alla casetta di Babbo Natale, ritroveremo la Ventre di Moglio, le Biscette di Solva, i Gumeletti di Borgo Barusso, le frittelle di Mele di Borgo Coscia, le Gallette di Santa Caterina e l'Acciugotto dell'Ittiturismo, ma anche le mugnarelle, le sardine cine arascine della Fenarina, le acciughe fritte con la tumatetta, il pane del marinaio, l'Amaro dei Saraceni e gli immancabili Baci di Alassio".

"Ogni De.Co è oggi caratteristica fortemente indicativa del nostro territorio - aggiunge il Sindaco di Alassio Marco Melgrati - ogni ricetta ha una storia o una leggenda legata alla nostra terra, alla nostra gente. Per questo stiamo lavorando perchè questi prodotti abbiano la giusta visibilità e valorizzazione. La storia della Ventre di Moglio, per esempio, arriva da quella dei pescatori della frazione alassina impiegati a bordo delle tonnare sarde, pagati con soldi, pochi, e pezzi dei tonni pescati, in genere le parti meno pregiate. Dall'abilità delle donne di Moglio la genesi di una ricetta che ha trasformato quei tranci in una autentica prelibatezza. Ho citato la ventre, ma ogni ricetta affonda le sue radici nel nostro passato: riconoscerlo ed enfatizzarlo può aprire le porte a una riconoscibilità sovralocale, alla base di un nuovo modo di intendere il turismo".

"Quello che non mi stancherò mai di fare - commenta ancora Fabio Macheda - è il ringraziamento a tutte le associazioni delle frazioni, dei borghi e del porto di Alassio che si adoperano per la salvaguardia di queste tradizioni e all'Istituto Alberghiero Aicardi, Galilei, Giancardi per aver codificato le ricette e inserite in una apposita banca dati. Di più, con "La Fabbrica delle DeCo è stato dato il via ad un progetto di valorizzazione a 360° che negli ultimi tempi ha saputo attrarre l'attenzione di media specializzati nel settore. La lettura in chiave turistico-recettiva delle nostre eccellenze è infatti uno dei valori aggiunti di un grande lavoro di ricerca avviato dalle associazioni locali con grande passione e abnegazione che l'Amministrazione Melgrati Ter ha inteso affiancare con un fattivo disegno di promozione".

"Alassio Street Food - aggiunge infatti Luca Caputo, destination manager della Città di Alassio - è un'altra splendida opportunità per un "Break in Alassio". Con lo Iat stiamo lavorando ad una serie di proposte per accogliere un turismo qualificato, interessato al settore aggiungendo opportunità per trascorrere un piacevole soggiorno: lo shopping, ma anche attività a tema per chi verrà a trovarci con figli o con un amico a quattro zampe. La formula dei "Break in Alassio" in occasione del Black Friday, ha dimostrato tutta la sua positività e con la Fiera Alassio De.Co. Street Food vogliamo rinnovare l'invito a venire a trascorrere qualche giorno nella Città del Muretto, complice il momento particolarmente suggestivo e le numero se attività che la città sta avviando per le festività natalizie".​

"Dal 4 all'8 dicembre fermati a dormire, degustare e vivere le nostre esperienze! - si legge infatti sula pagina Break In Alassio del portale Visitalassio - Per i nostri turisti fidelizzati abbiamo pensato a una nuova offerta personalizzata e gustosa. Scopri la formula De.Co. Break, dal 4 al 8 dicembre, ti proponiamo un’offerta vantaggiosa per soggiornare e gustare i prodotti a Denominazione Comunale: approfittane per assaggiare le specialità alassine e tante altre eccellenze del territorio. Un weekend lungo dove potrai vivere esperienze gastronomiche e degustare i prodotti De.Co. nei giorni dell’Alassio Street Food".

"Inoltre altre attività a tema - prosegue il portale - si aggiungono per chi viene a trovarci con figli o con un amico a 4 zampe (servizio baby sitting/dog sitting). Se vieni in auto potrai usufruire dell’innovativo servizio di car wash".