Roccavignale, orari e intrattenimento del Presepe Vivente 2021

Borgo aperto dalle 19,30 con taverne e animazioni e rappresentazione sacra con inizio alle 21,30. Tutto come sempre, tutto come prima della pandemia, di nuovo, finalmente. Un ritorno alla normalità che riempie di gioia i volontari della Pro Loco di Roccavignale, al lavoro per organizzare il Presepe Vivente edizione 2021: “Dopo l’edizione ridotta dell’anno scorso a causa del Covid, è bello poter di nuovo fissare i soliti orari, contattare di nuovo i gruppi per le animazioni, cose normali insomma, che però l’anno scorso non abbiamo potuto fare e che siamo davvero contenti di poter riproporre”.

Si ritorna quest’anno alle 3 serate, fissate per il 22, 23 e 24 dicembre. Dalle 19,30 verrà aperto il suggestivo borgo di Strada dove dalle 21,30 si svolgerà la rappresentazione vera e propria del Presepe Vivente. Dalle 19,30 apriranno le taverne che serviranno piatti tipici e degustazioni, con tavoli all’aperto. Nel borgo, si potranno visitare le botteghe artigiane e vedere dimostrazioni di antichi mestieri. L’animazione sarà affidata ad Anbar la danzatrice del ventre, al mangiafuoco e fachiro Damnio Fulgor che camminerà sui vetri, agli zampognari, agli attori della compagnia teatrale III Millennio di Cengio che animeranno il borgo e daranno vita allo spettacolo del mercato degli schiavi, alle allieve della scuola Atmosfera Danza di Cairo dell’insegnante Gabriella Bracco e ai figuranti dell’Ordine del Gheppio di Rocchetta Cairo con le sue animazioni in costume storico.

Torna anche il bus navetta in partenza da Millesimo per tutte e tre le serate del Presepe con percorso circolare continuo dalle 18,30 a mezzanotte e mezza; partenza da Piazza della Libertà a Millesimo e fermata intermedia dalla Demont. Per salire, obbligatorio tenere la mascherina.

Torna anche, nella serata di giovedì 23 dicembre, il pullman gratuito da Savona con partenza alle 20 da Piazza del Popolo e rientro con partenza da Roccavignale intorno alle 23,30. E’ obbligatorio prenotare presso l’agenzia Verdazzurro Viaggi di Savona di via Luigi Corsi, presentandosi di persona tra le 9 e le 16 muniti di documento di identità, per permettere il controllo del green pass necessario per utilizzare il servizio.

Anche per l’accesso al borgo verrà richiesto il green pass, con controlli effettuati dai carabinieri.