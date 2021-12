Si avvicina il Natale e Albisola risponde presente: illuminato il ponte medievale

Il Natale si avvicina e Albisola Superiore risponde presente.

Come consuetudine infatti è stato illuminato il ponte medievale nel centro storico albisolese e in in via Della Rovere è stato allestito un presepe che raffigura in miniatura il "borgo de Datu", con le sue principali attrattive e simboli storici.

Nato dall’idea e sotto la regia di Guido Canepa, con la maestria di Ubaldo Scarambone e la creatività e artigianalità di Tiziana Bruzzone.

"In attesa che in città si diffondano le prime luci e luminarie natalizie, iniziamo noi ad accendere i riflettori sui nostri luoghi del cuore - il commento dell'assessore Luca Ottonello - Questo evento dà l’inizio al calendario di iniziative del periodo di natalizio Inoltre sono state accese le luminarie regalate dalla Protezione Civile alla Residenza Protetta e ai giardini circostanti.