Albissola, due nuovi sistemi "Pedone Smart": illuminati gli attraversamenti di fronte a Piazza Tullio d’Albisola e Piazza San Benedetto

Prosegue il piano di messa in sicurezza della viabilità voluto dall’amministrazione comunale di Albissola Marina.
Lo scorso mercoledì sono stati installati due nuovi sistemi di attraversamento “Pedone Smart", dispositivi automatici di illuminazione e segnalazione alimentati con pannelli fotovoltaici per rendere i passanti ben visibili ai veicoli.
"In seguito all’installazione di sette apparati identici avvenuta nel 2023 in alcune delle principali arterie cittadine (Viale Perata, Viale Faraggiana, Via delle Industrie e Pesci Vivi), anche gli attraversamenti di fronte a Piazza Tullio d’Albisola e Piazza San Benedetto verranno dunque illuminati grazie a questo sistema innovativo" spiegano dal Comune albisolese.
“Con questo pacchetto di interventi e progettazioni proseguiamo la nostra azione amministrativa adempiendo alle nostre linee programmatiche di mandato, confermando una grande attenzione agli interventi a tutela di tutti gli utenti della strada con particolare priorità per i pedoni” dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.