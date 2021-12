Carcare, aperto il nuovo parcheggio di via Abba (FOTO)

Mercoledì 1° dicembre è stato aperto al pubblico il "neonato" parcheggio per autovetture e motocicli di via Abba. "L'area ricavata sulla superficie esterna dell'autorimessa sotterranea esistente, restituisce ai residenti diciotto posti auto di cui due per disabili e cinque per due ruote - spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - Nei prossimi giorni verrà completato con la segnaletica verticale definitiva e con fioriere perimetrali idonee a contenere piante e vegetazione".

"Il progetto (un quartiere in evoluzione) si inserisce tra gli interventi di riqualificazione urbanistica del quartiere e delle aree circostanti, figlio del Mini-Puc finanziato da Regione Liguria con la L.R. 23, cui seguiranno quelli di restituzione di spazio al fiume e messa in sicurezza dello stesso previsti dagli interventi di resilienza sui danni alluvionali".

"Nella fattispecie, sono state ripassate le guaine di impermeabilizzazione, rifatto il fondo in autobloccanti, riposizionati gli impianti di illuminazione, rifacimento griglie, e pendenze acque piovane, di fatto trasformando un'area senza precisa destinazione d'uso in una soluzione pratica all'assenza e razionalizzazione di posti auto per i residenti" conclude il primo cittadino.