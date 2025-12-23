Borgio Verezzi, 100mila euro dal MIT per il Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Nell’ambito del programma triennale 2025–2027 per la manutenzione e la riqualificazione degli edifici di culto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato più di 450mila euro alla Liguria.

"Le risorse rientrano nel decreto di riparto, firmato dal ministro Matteo Salvini, che assegna complessivamente 17 milioni di euro per 47 interventi in 10 regioni italiane. In Liguria sono finanziati due interventi: 100.000 euro per il Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Borgio Verezzi e 352.781 euro per il recupero e il consolidamento della Cappella del Ritrovamento – Santuario di Soviore a Monterosso al Mare (La Spezia)", commenta in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

"La manutenzione del patrimonio di culto non è solo un dovere di tutela culturale, ma anche un investimento in sicurezza, identità e attrattività dei territori", conclude Rixi.