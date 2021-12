Varazze, terzo posto mondiale per Marco Venturino e il suo gelato "Bocca di Rosa" (FOTO)

Un maxi schermo in piazza Dante e l'attesa per conoscere il risultato. Poi il verdetto e scoppia la festa a Varazze con parenti e amici: Marco Venturino della gelateria "I giardini di Marzo" si è classificato al terzo posto, primo degli italiani, al Gelato Festival World Master.

L'omaggio a Fabrizio De André e alla sua "Bocca di Rosa" lo scorso 15 ottobre lo avevano fatto volare in finale a Bologna e ieri sera ha agguantato una medaglia di bronzo che sa di oro in una gara complessa e con 32 partecipanti.

Il gelato dal titolo dell'omonima canzone è al cioccolato bianco aromatizzato con acqua di rose, una delicatezza importante che ha così convinto la giuria a premiarlo.

Venturino titolare della gelateria varazzina", con una sede anche a Celle, aveva sbaragliato nella finale italiana la concorrenza di 16 finalisti selezionati in 4 anni di eventi tra oltre 2.000 gelatieri da tutta la penisola, al Gelato Museum Carpigiani di Anzola Emilia. Inoltre si era anche aggiudicato il premio per la “Miglior presentazione in vetrina”.