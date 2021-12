Coronavirus, meno nuovi casi ma anche meno tamponi in Liguria: 579 nuovi positivi

Pressoché stazionari quest’oggi i numeri del Covid19 in Liguria, dove calano i nuovi casi nel numero assoluto ma non nella percentuale rispetto ai test molecolari effettuati.

Sono 579 i nuovi contagi registrati nel bollettino a fronte di 4.871 tamponi molecolari (oltre ai 10.380 test antigenici rapidi), pari all’11,88%.

Nel dettaglio, nell'imperiese i nuovi positivi sono 142, nel savonese 86, 285 nell'area metropolitana di Genova e nel Tigullio, e 62 in provincia di La Spezia. oltre a 4 casi di persone non residenti in regione.

Continua la crescita dei ricoveri in ospedale, e si torna, dopo appena ventiquattr'ore, a registrare 2 decessi, entrambi all'ospedale di Sanremo: una donna di 64 anni e una di 71.

Da evidenziare che, tra i 22 pazienti, ricoverati oggi in terapia intensiva nei diversi ospedali liguri, 21 non sono vaccinati mentre uno ha ricevuto il vaccino e presentava comorbidità.

Tamponi processati con test molecolare: 1.834.136 (+4.871)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.238.991 (+10.380)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 124.127 (+579)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.496 (+331)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.100 (+83)

Savona 1.068 (+67)

Genova 3.205 (+138)

La Spezia 835 (+37)

Residenti fuori regione o estero 89 (+1)

Altro o in fase di verifica 199 (+5)

Totale 6.496 (+331)

Ospedalizzati: 186 (+6); 22 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 39 (+3); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 47 (+7); 7 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 29 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 31 (-6); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (+4); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (-3); 3 (-) in terapia intensiva

* 21 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)

Isolamento domiciliare: 4.698 (+310)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 113.161 (+246)

Deceduti: 4.470 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 709 (-28)

Asl 2 - 928 (+144)

Asl 3 - 1.362 (+74)

Asl 4 - 297 (-210)

Asl 5 - 469 (-18)

Totale - 3.765 (-38)

Dati vaccinazioni 3/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.603

Somministrati: 2.506.274

Percentuale: 95%