"Tutti possono": open day alla Croce Rossa di Savona per presentare le attività alla cittadinanza

In occasione della 36° Giornata Mondiale del Volontariato, che si celebra il prossimo 5 dicembre, è stata ideata da Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i delegati tecnici regionali CRI per il volontariato, la campagna CRI "Tutti possono", che ha l'obiettivo di promuovere la possibilità, per chiunque, di contribuire alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Nell'ambito dell'iniziativa, il comitato territoriale di Savona (in via Scarpa 7) aprirà le porte della propria sede al pubblico, nella giornata di domenica 5 dicembre, dalle ore 10 alle 17 per presentare e far conoscere le attività CRI alla cittadinanza.

Durante l'open day, sarà possibile incontrare i volontari del Comitato CRI di Savona nelle sue tre componenti: volontari del soccorso, corpo militare volontario e infermiere volontarie.

Saranno presentate le attività attualmente operative presso la Sede CRI di Savona, e quelle in programmazione per il prossimo anno 2022: - servizio di trasporto in ambulanza (emergenza, ordinaria, trasferimenti…) - servizio trasporto disabili - unità di strada a supporto di persone senza fissa dimora - attività in area sociale e supporto delle fasce deboli - attività del Polo Ambulatoriale “Federico Cortese” - attività formative e divulgative - Servizio Civile - attività del Corpo Militare Volontario CRI (Ausiliario delle Forze Armate) - attività del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI (Ausiliario delle Forze Armate) - esercitazioni e simulazioni pratiche di manovre salvavita - raccolta eventuali adesioni a future iniziative di formazione.