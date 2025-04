Asl2 Savonese, Orlando: “Case e ospedali di comunità nei tempi previsti. In arrivo nuovi primari” (VIDEO)

Prosegue il piano di potenziamento della sanità territoriale nell’Asl2 Savonese. A fare il punto sulle case e degli ospedali di comunità, ma anche per quanto riguarda il personale della direzione delle Strutture complesse è il direttore generale Michele Orlando.

“Per le case di comunità in Asl2 siamo a buon punto - spiega il direttore generale dell'Asl – abbiamo due case di comunità che sono terminate e in fase di collaudo; sono quelle che abbiamo già inaugurato ad Albenga e quella che andremo a inaugurare a Finale Ligure. Le altre quattro case di comunità sono in via di definizione e le altre due entro il mese di marzo del 2026 come da programmi. Quindi stiamo procedendo”.

Alle strutture della medicina territoriale si affiancano anche i nuovi ospedali di comunità, previsti dal PNRR come parte della riorganizzazione sanitaria post-pandemia.

“Alle case di comunità si aggiungono anche gli ospedali di comunità. Stiamo lavorando alacremente per poter arrivare a aprirli nei termini previsti. Ad Albenga a breve inizieranno i lavori per la ristrutturazione nel terzo piano dell'ospedale di comunità e a Cairo sono già iniziati i lavori. Anche questi termineranno all'inizio del prossimo anno e in quell'occasione apriremo ben 60 letti di ospedali di comunità”, sottolinea Orlando.

Un altro fronte importante riguarda il personale sanitario e, in particolare, la copertura dei ruoli apicali nelle Strutture complesse attualmente coperte da sostituti.

“Per quello che riguarda i direttori di Strutture complesse - prosegue Orlando - alcune sono coperte dai sostituti mentre ci sono dei concorsi in fase di ultimazione. L'assessorato regionale ci ha dato il via libera per attivare ulteriori procedure concorsuali e abbiamo la bella notizia di aver deliberato il nuovo primario di Nefrologia e Dialisi, dottoressa Repetto. A breve apriremo il concorso per il primario di Pronto Soccorso e per il primario di Medicina di Savona e per la Medicina nucleare nell'ambito di Pietra Ligure. A seguire saranno fatti gli altri concorsi dove abbiamo in questo periodo dei facenti funzione”.