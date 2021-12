Spotorno: il Circolo Pontorno piange Elvio Piccardo, ex marconista su navi mercantili e passeggere

Elvio ha navigato come marconista su navi mercantili e passeggere, e nel giorno fatale, della collisione tra l'Andrea Doria e lo Stockholm, si trovava nel porto di Baltimora (USA). La sua nave aveva attraccato il giorno prima ed aveva percorso la stessa rotta del Doria con l'ultimo tratto in una nebbia fitta. In tutti questi anni aveva conservato e fatto dono al Circolo una rivista “The Radio Officers' News” dedicata al personale radiotelegrafista imbarcato sulle navi. Rivista che riportava tutte le comunicazioni radio avvenute il 25 e 26 luglio 1956 sul luogo della tragedia. Materiale prezioso che il Circolo Pontorno utilizzerà in una prossima pubblicazione sulla collisione Andrea Doria – Stockholm.