Cairo celebra Santa Barbara con una messa officiata nel teatro Chebello (FOTO)

Cairo Montenotte questa mattina ha reso omaggio a Santa Barbara con la messa officiata presso il teatro Chebello.

"Assieme al sindaco Paolo Lambertini ho partecipato ad una cerimonia religiosa molto sentita dalla cittadinanza - spiega Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria - Santa Barbara, Santa Patrona: in primis di vigili del fuoco e marinai, ma, anche di artificieri, genieri, artiglieri, geologi e diversi altri; tutti legati, in un modo o nell'altro, al fuoco, alla terra, alle armi da fuoco: lavoratori che rischiano la vita, con la possibilità di morire improvvisamente, senza il conforto dei sacramenti".

"Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. Ben conosciamo l'importanza e il valore degli uomini e delle donne che si trovano a dover combattere con il fuoco per la nostra sicurezza, per la tutela e la salvaguardia del territorio - conclude Vaccarezza - Oggi celebriamo il loro impegno, il loro coraggio: 'Un giorno senza rischio non è vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce: nel terrore dei crolli,nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra Fede è Dio, per Santa Barbara Martire'".