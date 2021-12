Si scontra con uno scooter mentre spaccia in bici: pusher marocchino denunciato dalla polizia locale di Loano

Lo tenevano d'occhio da un po', insospettiti dai suoi movimenti circospetti e dal suo fare guardingo; poi, quando la sua bici è andata a sbattere contro un scooter, gli agenti hanno colto l'occasione, lo hanno accompagnato al pronto soccorso e lo hanno smascherato.

Nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre, gli uomini dell'Ufficio Sicurezza Urbana della polizia locale di Loano hanno denunciato in stato di libertà un marocchino di 27 anni, M.K., per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori erano impegnati in una serie di controlli del territorio in abiti borghese. In particolare, il servizio ha interessato le aree nelle quali possono essere più frequenti gli episodi di spaccio e di consumo di stupefacenti.

Durante l'attività, gli agenti si sono imbattuti nel marocchino, una “vecchia conoscenza” delle forze dell'ordine in quanto già arrestato dalla polizia locale loanese nel 2019 proprio per spaccio di droga. Lo straniero, in sella alla propria bici, si aggirava per lo più in zone appartate.

Intorno alle 20.30 ha imboccato (contromano) via Verdi diretto verso la via Aurelia: purtroppo per lui, il 27enne ha imboccato la statale senza dare la precedenza ad uno scooter che stava sopraggiungendo e così i due veicoli si sono scontrati.

A questo punto gli agenti in borghese sono intervenuti per prestare soccorso allo straniero: hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza e, sempre sospettosi rispetto al suo comportamento, lo hanno anche accompagnato al pronto soccorso.

E qui, dopo aver ricevuto le cure del caso, lo straniero è stato sottoposto a perquisizione: addosso gli sono state trovate 10 dosi di cocaina, due telefoni cellulare e 235 euro in banconote di piccolo taglio. Informato della vicenda, il Pm di turno ha disposto la denuncia in stato di liberà ed ha disposto ulteriori indagini.

“Mi voglio complimentare con gli agenti del nostro comando ed in particolare con gli operatori dell'Ufficio Sicurazza Urbana per questo importante risultato – dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri – Controlli frequenti ed una capillare presenza sul territorio, oltre ad un occhio 'esperto' in grado di individuare immediatamente le potenziali criticità e alla prontezza di spirito, sono gli strumenti principali per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in città. La nostra amministrazione ed il comando di polizia locale sono costantemente al lavoro per offrire ai nostri concittadini ed ospiti una Loano più sicura”.