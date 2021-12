Bassetti: "Mio conoscente morto di Covid, non si era vaccinato per colpa di chi occupa le tv con teorie antiscientifiche"

"Oggi per me è una giornata triste perché, dopo 3 mesi in rianimazione, è morto un mio conoscente di 62 anni per le complicanze del Covid che, sbagliando, non si era vaccinato". Lo ha scritto il neo referente della Regione per Genova e il Tigullio dell'emergenza covid Matteo Bassetti.



"Qui al San Martino - scrive - sono cresciuti i ricoveri, anche se per la maggioranza sono soggetti vaccinati senza polmonite o senza altri problemi legati al Covid, ma solo positivi al tampone e con altri problemi medici diversi dal Covid. Si tratta quindi di soggetti colonizzati da SarsCoV-2, ma non malati.



Bisogna cambiare la modalità di contare i ricoveri covid in medio-bassa intensità, calcolando unicamente quelli che hanno il covid e non chi ha solo tampone positivo senza sintomi Covid. A me pare semplice. Al Ministero un po’ meno…



Tutto questo grazie al vaccino che consente in oltre il 90% dei casi di non avere la malattia grave ovvero la polmonite bilaterale.



Oggi per me è una giornata triste perché, dopo 3 mesi in rianimazione, è morto un mio conoscente di 62 anni per le complicanze del Covid che, sbagliando, non si era vaccinato. Perché non si era vaccinato? Perché l’Italia è piena di cattivi maestri. Sento dire che gli italiani sono scettici sui vaccini per colpa dei social. Non è vero.



La colpa più grande della campagna anti-vaccini e antiscientifica è di alcuni personaggi, soprattutto giornalisti, scientificamente e intellettualmente disonesti che purtroppo occupano con arroganza e ignoranza da ormai 4 mesi tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche. Credo sia inaccettabile continuare così. Queste persone hanno sulla coscienza la morte di molte persone Questo atteggiamento è pericoloso per l’Italia, per il sistema sanitario e per tutti i cittadini. Ora basta".