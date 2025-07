Sanità ligure: approvato un nuovo accordo quadro tra Asl2 e Asl3 per coprire turni diurni e notturni del 118

Accordo quadro tra Asl2 e con Asl3 per il potenziamento dell’offerta sanitaria specialistica e per garantire la continuità delle prestazioni di emergenza sanitaria territoriale.

Dopo il rinnovo della collaborazione con l'Asl1 Imperiese l'azienda sanitaria locale approva un accordo con il Levante, sempre per fare fronte alla carenza di medici, situazione che crea criticità nel garantire le prestazioni.

L’accordo con l'Asl3, valido per il triennio 2025-2028, vuole infatti consolidare la collaborazione tra le due aziende sociosanitarie liguri per rispondere ai bisogni clinico-assistenziali dei cittadini. La convenzione prevede che Asl3 metta a disposizione di Asl2 consulenze specialistiche di tipo medico-chirurgico e diagnostico, soprattutto nei casi in cui si registrino criticità nella copertura dei servizi.

In particolare, è stato anche approvato un atto specificativo per l'emergenza sanitaria territoriale, la cui entrata in vigore è prevista è di un anno. In base al documento i medici di Asl3 potranno coprire turni diurni e notturni del servizio 118 di Asl2, garantendo la continuità del servizio in orari particolarmente critici. Il numero di prestazioni è quantificato indicativamente sino a un massimo di 30 turni al mese della durata, di norma, di 12 ore ciascuno per 12 mesi.

Il costo previsto per queste prestazioni è pari a 446.400 euro per il periodo considerato, con tariffe onnicomprensive di 100 euro l’ora per i turni diurni e 80 euro l’ora per i turni notturni, oltre a un rimborso spese di 40 euro per ogni accesso.

La Struttura complessa della Direzione Medica di Asl2 sarà incaricata di gestire e monitorare l'applicazione dell’accordo.