Albenga, Piaggio Aero e LaerH, i sindacati pressano il Mise per un vertice urgente

“Nella giornata odierna abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Liguria, al Presidente Giovanni Toti e all’assessore Andrea Benveduti, firmata congiuntamente dalle segreterie Provinciali di Fim Fiom Uilm di Savona e Genova, perché, come comunicatoci recentemente dal Commissario Straordinario avvocato Nicastro, la trattativa in via esclusiva con la cordata italo svedese per la vendita dell’azienda si è arenata a causa della mancata presentazione di un’offerta vincolante e conseguentemente verrà a breve pubblicato dal Commissario Straordinario un nuovo avviso pubblico al fine di ricercare altri possibili soggetti interessati alla vendita”. Così in una nota Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona e Andrea Mandraccia segretario generale Fiom Cgil Savona.

“Il riavvio di tale iter comporterà pertanto una ulteriore dilazione dei tempi della vendita dell’azienda senza che ci sia peraltro alcuna certezza sull’esito della procedura. Riteniamo pertanto indispensabile, sottolineando ancora una volta l’importanza di Piaggio Aerospace, non solo in termini occupazionali ma anche in quanto azienda strategica coperta dalla golden power, che il Ministero avvii un urgente confronto in merito alla situazione aziendale ed alle prospettive legate alla vendita”.

“Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico contattato più volte dal Sindacato Confederale e dalle istituzioni locali e regionali in questi ultimi 10 mesi per le crisi industriali che sono presenti su tutto il territorio savonese che mettono seriamente a rischio circa 3 mila occupati in molti settori strategici per l’intero Paese: Bombardier-Alstom sul ferroviario, Piaggio e Laerh per l’aerospazio e l’aereonautica, Sanac per la siderurgia – continuano -. Pochi mesi fa, direttamente il Ministro Giorgetti, titolare del dicastero in cui sono concentrate le vertenze nazionali e locali , nell’incontro dello scorso 12 settembre a Savona, in occasione della campagna elettorale del sindaco della città capoluogo, si era impegnato personalmente con lavoratori e sindacato a convocare i tavoli delle singole vertenze savonesi al più presto. Niente di tutto questo è accaduto a distanza di oltre 3 mesi. Abbiamo inviato la richiesta di incontro anche ai parlamentari savonesi, chiedendo loro un intervento nei confronti del Ministero finalizzato alla rapidi calendarizzazione dell’incontro”,

“Auspichiamo in un sollecito intervento delle istituzioni regionali e dei parlamentari che rappresentano questo territorio – concludono Pasa e Mandraccia- con l’obbiettivo di ricevere al più presto una convocazione da parte del Ministero dello sviluppo Economico e della regione Liguria per una vertenza che interessa oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori , tre siti, quali Albenga , Villanova d’Albenga e Genova, e due Province, Savona e Genova, con un’eccellenza industriale in un settore strategico per l’intero Paese”.