Alta pressione, nebbie in pianura e ventoso al mare: le previsioni di Datameteo per la settimana

Alta pressione che torna a fare capolino alle nostre latitudini foriera di una settimana dove il barometro raggiungerà la misura di 1030 hPa, indice di un’area altopressoria molto strutturata con inversioni termiche al suolo e nebbie sui settori pianeggianti la notte e localmente durante anche le ore diurne.

In montagna temperature al di sopra delle medie del periodo a erodere il manto nevoso, mentre poche nubi e clima ventilato saranno la costante del tempo meteorologico al mare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, lunedì 13, a giovedì 16 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso con gelate e nebbie in pianura la notte e il primo mattino. Le nebbie potrebbero essere a carattere persistente anche durante le ore diurne sui bassi piani. Al mare poche nubi, molto ventilato.

Termometro in aumento sui valori minimi e massimi. Le stesse saranno minori in presenza di nebbie: minime in pianura intorno agli 0-3°C e massime sui 9-13°C. Al mare minime intorno ai 6-7°C e massime tra gli 11 e i 16°C.

In pianura venti deboli da Sud Ovest, moderati in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 17 dicembre si avrà invece cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni locali

Meteo Green

Cuneo

Savona

Previsioni stagionali