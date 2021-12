Savona, dopo un anno di stop torna la Fiera di Santa Lucia: via Paleocapa invasa da mascherine (FOTO)

Porchetta, zucchero filato, le classiche palline ma anche le statuette del presepe e merce di ogni genere.

Ritorna dopo un anno di stop la fiera di Santa Lucia a Savona e i savonesi hanno risposto con entusiasmo anche se sembrano esserci meno banchi rispetto al passato.

La pandemia ha di sicuro messo in ginocchio l'attività delle fiere ma i cittadini non hanno fatto mancare la loro presenza e già da metà mattina via Paleocapa è stata invasa (meno affluenza in corso Italia e via Manzoni) di persone alla ricerca di regali per Natale o sfizi che solo la festa del 13 dicembre possono soddisfare.

La mascherina è d'obbligo, il Covid sta ancora, purtroppo, colpendo il nostro paese e gli agenti polizia locale dalle prime ore del mattino, oltre a gestire la viabilità, sta verificando in mezzo alla folla che il dispositivo di protezione individuale sia indossato nella maniera corretta.

Il green pass deve essere in possesso di ogni savonesi e gli agenti a campione stanno effettuando alcuni controlli, già svolto a tutti gli ambulanti della fiera.

Poi non può mancare la classica "spunta" dei fieristi senza sede fissa, una vera e propria "corsa" al posto libero gestito dai vigili che prendono nota e li indirizzano.

Insomma, Savona prova a rialzare leggermente la testa con l'evento per eccellenza.

Con l'attenzione, quella sì, che deve rimanere alta.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Sarà vietata la sosta con rimozione forzata in Via Paleocapa nel tratto compreso tra P.zza Pancaldo e P.zza Mameli fino alle ore 24:00 del 13 dicembre; Via Famagosta nel tratto compreso tra la Via Berlingeri e la Via S.Lucia fino alle ore 20:00 del 13 dicembre; Piazza Pancaldo, tra Via Berlingeri e Via Paleocapa dalle ore 06:00 alle ore 20:00 del 13 • Via Berlingeri ambo i lati dalle ore 06,00 alle ore 20,00 del 13; Corso Italia; da Via Paleocapa a Via Pertinace, lato levante (lato ponente già a divieto di fermata); nel tratto compreso tra Via Paleocapa e P. Sisto IV, ambo i lati; Via Manzoni, ambo i lati nel tratto da Via Giuria al civico 70R di Via Manzoni, Via Manzoni, ambo i lati del tratto da V. Verzellino a Via Paleocapa; Via Astengo, ambo i lati del tratto fra C. Italia e Via Niella fino alle 24:00 del 13.

Divieto di circolazione invece in: Via Paleocapa, tratto da Piazza Pancaldo a Piazza Mameli; Via Manzoni, tratto da Via Verzellino a Via Paleocapa; Corso Italia, tratto da Via Pertinace a Via Paleocapa e da Via Paleocapa a P.zza Giulio II; Via S.Lucia (tutta) fino alle ore 24:00 del 13/12.

Revoca del senso unico di marcia ed istituzione del doppio senso di circolazione sino alle ore 24:00 del 13/12 in: Via Mistrangelo (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza all'intersezione con piazza Diaz); Via Au Fossu; dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 13/12 in: Via Berlingeri (tutta) e Via Famagosta nel tratto tra Via Berlingeri e Via S.Lucia (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza "Stop" all'intersezione Via Berlingeri/Via Famagosta, in considerazione che Via S.Lucia dalle 14.00 risulta chiusa.

A seguito delle modifiche: preavviso di strada chiusa a 50 metri da posizionare all'incrocio tra via Giuria e via Manzoni fino alle 18.00 del 13/12; direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione via Manzoni/ via Garassino fino alle 24.00 del 13/12.

Divieto di sosta con rimozione forzata in: Via Mistrangelo, su ambo i lati; Via Au Fossu, lato levante (Poste e ris. Moto) ed ultimi 3 parcheggi a pettine sul lato ponente nei pressi dell’intersezione con Via Palocapa (per area di manovra), fino alle ore 24:00 del 13/12.