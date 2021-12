Ata, Cisl: "Soddisfazione per l’accordo sull'occupazione, ma perplessità sull'utilizzo distorto delle cooperative"

"A distanza di poche settimane dal positivo accordo sull’occupazione, frutto di un costante e tenace impegno sindacale e dell’interessamento dell’amministrazione comunale, la Cisl esprime, accanto alla piena soddisfazione per quanto ottenuto, perplessità sul corretto utilizzo del lavoro in cooperativa nell’ambito del perimetro aziendale Ata". Cosi commentano in una nota Simone Pesce, responsabile Cisl Savona e Danilo Causa, coordinatore territoriale Fit Cisl Liguria.

"Da mesi le organizzazioni sindacali chiedono con insistenza una fotografia dettagliata sulle cooperative che collaborano con Ata, sui lavori alle stesse affidati nonché sui contratti applicati senza però aver ancora ricevuto risposte in merito. Nell’accordo sopra richiamato, tra l’altro, oltre alla definizione della graduatoria degli aspiranti dipendenti, all’assunzione immediata di 35 lavoratori a tempo indeterminato e 15 a tempo determinato con scorrimento della stessa e al graduale adeguamento del parco mezzi, si è, infatti, definito l’applicazione ed il rispetto del contratto dell’igiene urbana per tutto il personale che direttamente o indirettamente lavora per Ata".

"Su questo punto la Cisl chiede chiarezza in quanto, anche in previsione della creazione della nuova New.co. e della nuova organizzazione è importante definire con chiarezza i lavori direttamente gestiti dall’azienda e quelli affidati all’esterno per evitare di disperdere opportunità occupazionali e di business nonché per evitare pericolosi casi di dumping contrattuale e differenziazioni di trattamento economico e normativo tra lavoratori" proseguono.

"Su questi aspetti la Cisl con la perseveranza dimostrata in questi anni intende vigilare e ripropone la richiesta di chiarimenti e di confronto già palesata nei mesi scorsi nella convinzione che con il senso di responsabilità di tutti si possa individuare una soluzione anche su questo tema in tempi ragionevoli" concludono dal sindacato.