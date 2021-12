Celle, progetto del comune da 145mila euro per implementare le telecamere territoriali

Un progetto di implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale con la richiesta di finanziamento di 145mila euro.

L'amministrazione comunale di Celle Ligure, con lo scopo di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, ha inviato la richiesta alla Prefettura di Savona per andare così ad aggiungere nuove telecamere.

Il comune cellese è già provvisto di una rete di videosorveglianza pubblica che fa capo alla sede della polizia locale di Via Colla, dove è posizionata la postazione di regia generale con l'impianto esistente che funziona in parte con trasmissione wireless, in parte con la trasmissione su banda larga telefonica e in parte in locale.

Negli interventi previsti è stata data la priorità ai sistemi di trasmissione wireless per ridurre al minimo i costi e le problematiche di gestione di allacci telefonici a banda larga, considerando che la morfologia dei punti sorvegliati consente in molti casi l'utilizzo di quella tecnologia.

I punti di nuova installazione sono stati definiti a seguito della valutazione del rischio per ridurre ulteriormente l'indice di pericolosità nei luoghi pubblici come i giardini pubblici, gli accessi nascosti agli impianti sportivi, le aree di sosta, gli ingressi principali della viabilità dai due lati – levante e ponente, cimitero o centro raccolta rifiuti.

Attualmente sono presenti per un totale di 50, 7 impianti dalla funicolare dei Bottini, 6 al Palazzetto dello Sport, 4 in via Boagno, 3 sulla passeggiata Pertini, in via Delfino e nella biblioteca (ex Alborada), due nella sede della polizia locale, nella galleria Crocetta, nel centro sociale Mezzalunga, nell'isola ecologica di Piazza del Popolo, nel centro raccolta rifiuti e due nella biglietteria dello stadio Olmo-Ferro, nell'Ufficio Iat e in piazza Costa, una invece in Piazza del Popolo, nella pineta Bottini, ai Piani, nel park Servettaz, in via Genova e in Largo Giolitti cavalcavia e parcheggio.

Il comune vorrebbe ampliare la rete quindi con 13 nuove telecamere: 3 nei giardini di via Genova, 2 nei giardini di via De Amicis e in località Natta, una invece ai Bottini, nel centro di raccolta rifiuti, via Aicardi, nel magazzino comunale, nel cimitero e all'incrocio per Pecorile.