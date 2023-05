Anziani non autosufficienti e dimissioni protette: la giunta di Savona approva accordo su fondi Pnrr

Approvati in giunta gli accordi con il Ministero per i progetti dedicati ad anziani non autosufficienti e al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione assistita degli anziani, finanziati dal Pnrr.

Una delibera riguarda l'accordo per le risorse relative alla creazione di sei alloggi destinati ad ospitare un gruppo di dodici anziani (2 milioni 460 mila euro).

Gli alloggi verranno realizzati all'ex asilo nido “Il Paguro” di Via Nizza con la strumentazione tecnologica per garantire l'autonomia dell'anziano. Verranno potenziati i servizi di assistenza domiciliare sociale, di telemedicina e telemonitoraggio, oltre all'attivazione di altri servizi legati alla domiciliarità, come l'accompagnamento all'esterno, l'accompagnamento dal medico di medicina generale o a visite specialistiche, la frequenza di centri sociali.

Sarà operativa un'equipe che effettuerà una valutazione socio-sanitaria delle condizioni delle persona, al fine di determinarne il livello di autonomia, quantificarne il bisogno in termini di assistenza e di eventuali ulteriori supporti da attivare al fine di definire il progetto individuale di assistenza. Il grado di compartecipazione ai costi di gestione dell'alloggio e dei servizi da attivare sarà in base alla situazione socioeconomica. Oltre ai gruppi appartamenti verranno supportati altri 88 beneficiari al loro domicilio, al fine di ritardare il più possibile l'ingresso in strutture residenziali.

La seconda convenzione riguarda invece l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare attraverso per anziani dimessi dall'ospedale, per un finanziamento di 330 mila euro. «Questo - spiega l'assessore al Sociale Riccardo Viaggi – è un altro passo avanti verso i progetti per la tutela e l'aiuto di persone anziane e non autosufficienti o appena dimesse dall'ospedale. Con l'accordo concretizziamo questi progetti».