Covid19, oltre mille nuovi casi giornalieri in Liguria: 346 i ricoverati, 31 in terapia intensiva

È in costante ascesa il numero dei nuovi contagiati in Liguria e, nel giorno in cui viene annunciato il passaggio della regione in zona gialla dalla settimana prossima, si supera la soglia dei mille contagi giornalieri come non accadeva dall'ottobre 2020.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.011 nuovi positivi rispetto ai 6.383 tamponi molecolari analizzati ai quali si sono aggiunti 12.937 test antigenici rapidi per un tasso di positività regionale al 15,83%.

Nel dettaglio, la provincia ancora maggiormente colpita per incidenza risulta essere ancora quella di Imperia con 340 nuovi contagi, mentre a Savona sono 147, a Geova 409 e a La Spezia 112. 3 i non riconducibili alla residenza in Liguria.

Purtroppo sono da registrare 4 decessi: quelli di due uomini di 70 e 81 anni all'ospedale di Sestri Levante e quelli di un uomo di 76 anni e di una donna di 100 anni al Villa Scassi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.897.040 (+6.383)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.369.506 (+12.937)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 131.521 (+1.011)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.949 (+501)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.020 (+182)

Savona 1.597 (+53)

Genova 3.913 (+187)

La Spezia 1.064 (+69)

Residenti fuori regione o estero 113

Altro o in fase di verifica 242

Totale 8.949

Ospedalizzati: 346 (+18); 31 in terapia intensiva*

Asl1 90 (+10); 5 in terapia intensiva

Asl2 80 (+1); 8 in terapia intensiva

San Martino 46; 5 in terapia intensiva

Galliera 38 (-4); 6 in terapia intensiva

Gaslini 10 (+1)

Villa Scassi 35 (+9); 1 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 29; in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 5 (+1); 3 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 13; 3 in terapia intensiva

*24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 7.002 (+429)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 118.065 (+506)

Deceduti: 4.507 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.134

Asl2 1.144

Asl3 2.109

Asl4 518

Asl5 536

Totale 5.441

Dati vaccinazioni 16/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.735.493

Somministrati: 2.658.333

Percentuale: 97%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni