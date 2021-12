Federico Rossi scomparso da Savona: l'appello su Chi l'ha Visto?

L'appello è stato lanciato dalla trasmissione "Chi l'ha Visto?". Il 23enne Federico Rossi si è allontanato da Savona lo scorso 11 dicembre facendo perdere le proprie tracce.

"Sta attraversando un periodo difficile e ha bisogno di prendere dei farmaci che non ha con sé. Il padre e la nonna sono molto preoccupati e lo cercano per dargli il loro inesauribile sostegno" si legge sul sito della trasmissione in onda su Rai 3.

Federico è alto 1.70 (corporatura normale), occhi e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava giacca e pantaloni blu scuro. Scarpe da ginnastica blu.