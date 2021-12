Classifica ATP: la posizione di Berrettini e Sinner

Il 2021 è un anno che verrà ricordato, nel mondo del tennis italiano. Con la fine del circuito maggiore, l’Italtennis può festeggiare ben due giocatori fra i primi dieci del mondo al termine di dodici mesi di enormi soddisfazioni.

La classifica ATP sorride al nostro movimento e fa ben sperare in vista del futuro. Matteo Berrettini si conferma al settimo posto con 4568 punti, appena 307 in meno rispetto a Rafa Nadal in sesta posizione. La Top 10 è conclusa da un altro giovanissimo italiano: si tratta di Jannik Sinner (3350), capace di fare il suo ingresso, il mese scorso, nell’elite mondiale a 20 anni e due mesi. Prima di lui ci erano riusciti solamente Nadal, Djokovic e Murray.

È la prima volta, da quando nel 1973 fu istituita la classifica ATP, che compaiono tra i primi 10 due tennisti italiani. E nei giorni scorsi, a rimarcare lo straordinario anno degli azzurri ci ha pensato anche il quotidiano francese L'Équipe con una copertina che ha impressionato molto il talentuoso Berrettini: “Mi sono venuti i brividi a vederla. Mi impressiona pensare di essere diventato come gli atleti che guardavo quando ero piccolo. Gli ultimi anni sono passati velocissimi e quasi non me ne sono reso conto, ma vedere quanto il mio lavoro abbia pagato credo sia la cosa più importante per me”.

La top 10: comanda Djokovic, sesto Nadal

A guardare gli altri dall’alto verso il basso è Novak Djokovic (11540 punti), che per la settima volta in carriera conclude la stagione da numero 1, facendo registrare così l’ennesimo record personale. Medaglia di bronzo per il russo Medvedev (8640) mentre il podio viene concluso, per la prima volta in carriera, da Alexander Zverev (7840). Seguono Stefanos Tsitsipas (6540) e Andrey Rublev (5150).

Dopo Matteo Berrettini e prima della decima posizione occupata da Sinner, trovano gloria anche Ruud (4150) e Hurkacz (3706).

Queste le prime 10 posizioni nel dettaglio:

Djokovic (Serbia) - 11540 Medvedev (Russia) - 8640 Zverev (Germania) - 7840 Tsitsipas (Grecia) - 6540 Rublev (Russia) - 5150 Nadal (Spagna) - 4875 Berrettini (Italia) - 4568 Ruud (Norvegia) - 4160 Hurkacz (Polonia) - 3706 Sinner (Italia) - 3350

Non stupisce il 16esimo posto di Roger Federer, martoriato dagli infortuni: per lui, nel 2021, appena tredici partite ufficiali con un bilancio di nove vittorie e quattro sconfitte.

Gli altri italiani presenti nella classifica ATP

La classifica ATP degli altri italiani non fa registrare variazioni. In 27esima posizione c’è Lorenzo Sonego (1825), in 37esima Fabio Fognini (1494) e in 59esima Lorenzo Musetti (1004). Più distanti dalla vetta ecco Gianluca Mager (978) al 63esimo posto, Stefano Travaglia (846) al 78esimo e Marco Cecchinato (759) al 100esimo. Fuori dalla Top 100 si evidenza la 102esima posizione di Andreas Seppi (744) e la 153esima di Federico Gaio (441).

Nota di merito per il classe 2003 Luca Nardi che, grazie alla semifinale raggiunta nel Challenger di Forlì, ha guadagnato 62 posizioni ed è salito alla posizione numero 356.