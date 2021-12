Manovra bilancio Regione, Vaccarezza: "Buone notizie per i comuni sotto i mille abitanti"

"E' stata finalmente approvata, dopo tre giorni di dibattito in aula consiliare, la manovra di bilancio di Regione Liguria". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.

"Durante le tre sedute numerosi sono stati i provvedimenti esaminati e votati, a maggioranza dall'assemblea del Consiglio. La manovra è caratterizzata dal proseguimento della politica di sostegno alle famiglie, concordato con le organizzazioni sindacali, e dall'attenzione agli investimenti ed alla sostenibilità ambientale".

"Trasporto, politiche sociali, istruzione, formazione, lavoro: tutti settori nei quali si è concentrata l'attenzione dell'Assemblea verso le necessità dei Liguri, soprattutto in ottica di contrasto alle conseguenze economico sociali causate dal Covid" prosegue.

"Sono particolarmente fiero di aver presentato, insieme alle colleghe Chiara Cerri e Veronica Russo, un ordine del giorno, poi sottoscritto da tutti i consiglieri, che impegna la giunta ad incrementare in sede di assestamento di bilancio 2022 le risorse destinate ai contributi per i comuni liguri con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per le spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socio educative con ulteriori risorse aggiuntive pari a € 100.000, portando così lo stanziamento a un milione di euro".

"Impegno già preso dall'assessore Ilaria Cavo, che ringrazio, per l'esercizio in corso. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo arrivati al termine di un anno difficile portando a casa risultati importanti, con un attenzione particolare alla ripresa economica della Liguria, che resta la nostra priorità, sempre" conclude Vaccarezza.