Anpas ai funerali di Papà Francesco: da Alassio tre volontari a Roma

In occasione della scomparsa di Papa Francesco e degli eventi solenni legati alle esequie e all’intronizzazione del nuovo Pontefice, anche i volontari della provincia di Savona si sono mobilitati per offrire il proprio contributo in un momento cruciale per la comunità cattolica mondiale.

Tra i rappresentanti liguri presenti a Roma, spicca la delegazione savonese con tre volontari della Croce Bianca di Alassio. Insieme ad altri colleghi provenienti dalla regione, i savonesi fanno parte del contingente Anpas Liguria, composto complessivamente da dieci volontari, impegnati fino a domenica in attività sanitarie e logistiche sul territorio capitolino.

La loro presenza, discreta ma fondamentale, si inserisce in una rete più ampia di solidarietà e assistenza che sta operando nella Capitale, in coordinamento con le istituzioni locali e nazionali. I volontari della Croce Bianca di Alassio sono stati dislocati tra l’area vaticana e il campo base di Centocelle, contribuendo alla gestione della mobilità dei fedeli, all’accoglienza e alla Protezione civile.

“Essere presenti in un momento così solenne con le nostre pubbliche assistenze è per Anpas Liguria motivo di orgoglio e responsabilità” – ha affermato Nerio Nucci, presidente dell’associazione ligure. “La partecipazione dei nostri volontari dimostra quanto anche le realtà locali, con le loro energie e competenze, siano parte attiva di una rete nazionale forte, coesa, capace di rispondere in maniera organizzata e tempestiva”.