L'on. Fiano ad Albenga per il 25 aprile, Melone (Attac) risponde a Podio: "Nessuno impedirà di parlare, affermata la non opportunità di tale presenza in questo momento storico"

"Nessuno impedirà all'on. Fiano di parlare. Le realtà albenganesi che hanno sottoscritto collettivamente un comunicato stampa in relazione alla presenza di Fiano hanno semplicemente affermato la non opportunità di tale presenza in un momento storico come quello attuale".
È la replica di Roberto Melone (Attac Savona) a quanto dichiarato da Nicola Podio, consigliere comunale di minoranza ad Albenga. Al centro della polemica, le prese di posizione di alcuni collettivi Pro Pal e la partecipazione dell’ex parlamentare Emanuele Fiano alle iniziative pubbliche in occasione del 25 aprile nella città ingauna. In risposta, proprio Podio ha definito i collettivi Pro Pal: "Antifascisti con il bavaglio".
"Le posizioni espresse da Fiano contrastano, con tutta evidenza, con la realtà di un paese che ha fatto, ormai da decenni, della guerra, dell'apartheid e della violenza la sua ragion d'essere - si legge ancora nella nota firmata da Melone - Non amiamo e contrastiamo con forza partiti, associazioni, movimenti e stati di carattere confessionale perché li riteniamo realtà distanti anni luce dalla democrazia e dalla convivenza civile, ivi compresi Hamas, Hezbollah e i governi confessionali di Israele, Iran ecc..."
"Speriamo, vista l'aria che tira con i vari decreti sicurezza, di poter esprimere anche in futuro le nostre idee", conclude Roberto Melone.