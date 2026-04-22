L'on. Fiano ad Albenga per il 25 aprile, Melone (Attac) risponde a Podio: "Nessuno impedirà di parlare, affermata la non opportunità di tale presenza in questo momento storico"

È la replica di Roberto Melone (Attac Savona) a quanto dichiarato da Nicola Podio, consigliere comunale di minoranza ad Albenga. Al centro della polemica, le prese di posizione di alcuni collettivi Pro Pal e la partecipazione dell’ex parlamentare Emanuele Fiano alle iniziative pubbliche in occasione del 25 aprile nella città ingauna. In risposta, proprio Podio ha definito i collettivi Pro Pal: "Antifascisti con il bavaglio" .

"Le posizioni espresse da Fiano contrastano, con tutta evidenza, con la realtà di un paese che ha fatto, ormai da decenni, della guerra, dell'apartheid e della violenza la sua ragion d'essere - si legge ancora nella nota firmata da Melone - Non amiamo e contrastiamo con forza partiti, associazioni, movimenti e stati di carattere confessionale perché li riteniamo realtà distanti anni luce dalla democrazia e dalla convivenza civile, ivi compresi Hamas, Hezbollah e i governi confessionali di Israele, Iran ecc..."