25 aprile, Fdl: “Dalle opposizioni polemiche strumentali. Nessuna offesa, solo verità”

“Parlare di ‘offesa alla Liberazione’ è semplicemente falso. Nessuna revisione, nessuna assoluzione è avvenuta oggi in aula. Il Presidente Stefano Balleari ha ribadito con chiarezza la condanna di ogni totalitarismo e il valore fondativo del 25 aprile per la democrazia italiana". Lo dichiara compatto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione, a seguito delle polemiche sollevate dall'opposizione regionale dopo la seduta Solenne per la celebrazione del 25 aprile oggi in Consiglio regionale.

E ancora: "Le opposizioni, invece di entrare nel merito, preferiscono deformare le parole e costruire polemiche ideologiche. Ricordare che quella stagione fu complessa, segnata anche da divisioni e tragedie interne, non significa revisionismo: significa rispetto della verità storica. Chi oggi parla di unità dovrebbe evitare di usare il 25 aprile come strumento di scontro politico e accettare il pluralismo che la nostra Costituzione garantisce.

La libertà non appartiene a una parte. E non si difende con le falsità".