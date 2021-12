Pubbliche Assistenze e Associazioni donatori sangue, Brunetto (Lega): "Rivalutare la normativa per il sostegno: ok dal Consiglio"

“L’Assemblea legislativa della Liguria, nell’ambito della seduta consiliare sul Bilancio, ha approvato l’ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad attivarsi al fine di valutare il riordino, in concorso con la II commissione Salute e Sicurezza sociale, della normativa regionale in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati e alle associazioni di volontari donatori di sangue. Si tratta di componenti della nostra sanità che svolgono un ruolo fondamentale sul territorio, in particolare nelle aree più periferiche e difficilmente raggiungibili. La presenza capillare di queste organizzazioni ha garantito che il sistema sanitario ligure non collassasse a seguito dell’emergenza coronavirus. Pertanto, è necessario salvaguardare la piena operatività del settore e si rende quindi indispensabile predisporre un’aggiornata regolamentazione regionale, coordinata con la normativa di rango superiore, che tuteli, promuova, valorizzi e offra un fattivo sostegno alle organizzazioni e alle associazioni dei volontari”.



Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).