Asl2, un questionario online per raccogliere le valutazioni dei pazienti sui servizi sanitari

Tempi di attesa, cortesia del personale, da quello medico a quello infermieristico agli amministrativi, il rispetto della privacy o la cartellonistica e le indicazioni.

L’Asl 2 Savonese ha lanciato un nuovo questionario di gradimento rivolto agli utenti dei servizi sanitari del territorio. L’obiettivo è raccogliere opinioni, suggerimenti e segnalazioni utili a migliorare la qualità dell’assistenza erogata. I questionari vengono svolti periodicamente dall'azienda sanitaria.

Il questionario, disponibile sia in formato cartaceo presso ospedaliero e ambulatori, oltre che online, sul sito dell’Asl2, è anonimo e facilmente compilabile in pochi minuti. Le domande riguardano diversi aspetti dell’esperienza del paziente che si è sottoposto ad una prestazione sanitaria, dalla diagnostica alla visita e vanno dal giudizio sui tempi di attesa all’accoglienza, dalla cortesia del personale alla chiarezza delle informazioni ricevute.

Al momento online sono disponibili i questionari di gradimento relativi a: Pneumologia, le Radiologie di Albenga, Cairo, Savona e Pietra Ligure, l'ambulatorio sul Tabagismo del Serd, l'endoscopia digestiva di Savona eil Laboratorio emostasi.

“Asl2 ha adottato la rilevazione di gradimento attraverso la somministrazione di un questionario - spiega l'Asl2 - che prevede la compilazione presso il reparto o l’ambulatorio con tablet fornito dal servizio o in modalità on line sul sito aziendale, raggiungibile con QRcode o indirizzo internet forniti dal servizio. Si tratta di alcune domande utili per comprendere meglio le esperienze trascorse presso le nostre strutture sanitarie, verificare il grado di soddisfazione dei servizi ricevuti e richiedere eventuali suggerimenti”.

I risultati raccolti verranno analizzati e pubblicati in forma aggregata, per garantire la trasparenza e intervenire sulle criticità. Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale dell’Asl2 Savonese alla sezione “Partecipa – Questionario di gradimento”.