Ad Albenga il "Tavolo dell'Emergenza" torna in azione per la distribuzione dei pacchi alimentari ai meno abbienti

Anche quest'anno il Tavolo dell'Emergenza (composto da Protezione civile, Associazione Nazionale Alpini, Marinai d’Italia, Aeronautica, Telefono azzurro e City Angels) di Albenga ha supportato l'Amministrazione in tutte quelle attività legate al periodo pandemico in corso: dalla gestione delle presenze negli eventi, ai tamponi, alle attività contro gli assembramenti alle fermate degli autobus e molto altro.

Mercoledì 22 dicembre è ripresa la consegna dei pacchi spesa alle famiglie meno abbienti. Questa distribuzione va a integrarsi con il supporto alimentare che costantemente viene erogato da diverse realtà associative e religiose del territorio.

Afferma l'assessore Marta Gaia: "Ci tengo a sottolineare ancora una volta come sia fondamentale per un’amministrazione e per i cittadini la collaborazione con il mondo del volontariato. Ringrazio e auguro Buone Feste a tutte le associazioni che supportano i cittadini in situazione di difficoltà: il Tavolo dell'Emergenza, il Centro di ascolto San Bernardino, Centro di ascolto San Michele, La Tavola del Cuore (Sacro Cuore), le Dame della Croce Bianca, il Civico 41 e la Croce Rossa".

Anche la consigliere Martina Isoleri, delegata alle associazioni di volontariato, rivolge il suo pensiero a chi si impegna nel settore: “È passato un anno dalla distribuzione dei pacchi spesa di Natale. Un lungo anno nel quale i volontari del tavolo hanno lavorato silenziosamente per la nostra città. Auguro a tutti loro e alle loro famiglie un sereno Natale”.

Per contattare il Tavolo dell’Emergenza 334.1053904

Numero attivo per chiamate e whatsapp nei seguenti orari: lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18