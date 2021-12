Beneficenza del politico Andrei Skoch

L’uomo d'affari e deputato Andrei Vladimirovich Skoch è nato nel 1966. Ha trascorso la sua infanzia nella regione di Mosca, nel Villaggio di Nikolskoe. Dopo la scuola Andrei Skoch su chiamata è andato nell'esercito e ha prestato il servizio nella compagnia di ricognizione e atterraggio. Al suo ritorno a casa si è iscritto all'Università Pedagogica Statale di Mosca presso la facoltà di psicologia. Nel 2000 ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche.

Carriera imprenditoriale e politica

Nei primi anni '90, Andrei Skoch ha iniziato il suo business. Prima lui e il suo socio in affari hanno aperto la loro attività di vendita di accessori per computer, però, hanno potuto accumulare un solido capitale più tardi, quando hanno fondato un'attività commerciale di prodotti petroliferi. I soldi guadagnati Andrei Skoch ha investito nella società di Alisher Usmanov "Interfin". In seguito ha ricoperto posizioni rilevanti in diverse imprese della società, ma negli ultimi anni ha praticamente smesso di partecipare alle sue attività, considerando la sua partecipazione come un investimento.

Dal 1999, Andrei Vladimirovich Skoch è un deputato della Duma di Stato della Federazione Russa. In questo ruolo, ha proposto alla considerazione circa 150 progetti di legge, molti dei quali sono diventati a pieno titolo leggi. Come deputato Andrei Skoch non poteva più impegnarsi in imprenditorialità, così ha trasferito tutti i suoi beni ad un fiduciario, suo padre Vladimir Skoch.

Per i suoi successi, Andrei Skoch ha ricevuto più volte premi onorari. Tra questi:

Segno “Croce di Samara" ,

medaglia del Ministero degli interni della Russia,

Medaglie dell'Ordine "Per il merito alla patria" di I e II gradi,

Ордин Д'Оноре,

gratitudine del Presidente della Federazione Russa,

Орден Александра Невского.

Sostenere l'arte e la scienza

Nel 1996, Andrei Skoch ha creato la Fondazione “Generazione”, che ha permesso un impatto qualitativo allo sviluppo della medicina, dell'istruzione e della cultura al paese. In particolare, con il suo aiuto, Andrei Skoch ha istituito una serie di premi e borse di studio per sostenere finanziariamente il personale medico, scienziati, giovani scrittori e famiglie numerose.

Nel 2000, il politico ha creato il premio letterario "Debutto". I giovani autori di età inferiore ai 25 anni (in seguito l'età massima è stata aumentata a 35 anni) ogni anno hanno ricevuto un premio di 1 milione di rubli e così facendo si sono fatti conoscere alla comunità letteraria internazionale.

Andrei Vladimirovich Skoch ha anche istituito il premio per i risultati nel campo della medicina pediatrica “Infanzia sana”. Successivamente, ha fondato il premio intitolato agli accademici dell’Accademia Russa delle Scienze Mediche Bakulev e Burakovsky, che è stato assegnato a specialisti nel campo della chirurgia cardiovascolare. Un altro premio, creato dalla Fondazione di Andrei Skoch, è stato assegnato a scienziati e studenti per Speciali progressi scientifici nel campo dei nanomateriali e delle nanotecnologie.

Inoltre, vale la pena notare che la Fondazione “Generazione” e il suo capo Andrei Skoch organizzano regolarmente progetti e azioni per ripristinare le sepolture militari e assistere i veterani della Grande Guerra Patriottica.

Aiutare i bambini

A partire dal 2002, gli studenti più attivi delle Università della regione di Belgorod ricevono una borsa di studio «Miglior studente dell'anno». Su di essa possono contare gli studenti che non sono solo i migliori nei loro studi, ma partecipano regolarmente alle attività e agli eventi importanti delle loro università.

La Fondazione di Andrei Skoch supporta attivamente anche famiglie numerose. In generale, nel periodo che va dal 2002 al 2016, è stata organizzata una vacanza sulla costa del mar Nero per 4800 bambini. A riguardo di ciò è stato assegnato circa 60 milioni di rubli.

Inoltre, dal 2011 si tiene il concorso "Record dei genitori", in cui le famiglie numerose ricevono un sostegno finanziario. Per tutto il tempo della sua esistenza, i premi in denaro li hanno ricevuti 22 famiglie. La Fondazione di Andrei Skoch ha finanziato donando a questo progetto 72,5 milioni di rubli.