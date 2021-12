Contagio Covid in rapido aumento. Anche Finale rinuncerà al suo tipico cimento della Befana

Sarà ancora un inizio di anno senza la benaugurante tradizione del "Cimento della Befana" a Finale Ligure, appuntamento fisso dal 1998 dell'inverno finalese nel giorno dell'Epifania.

La sofferta ma necessaria scelta, visti gli ultimi rapidi sviluppi della pandemia con un contagio ormai schizzato alle stelle, è stata presa dalla Compagnia di San Pietro dando seguito alle ultime disposizioni governative e anche a tratti sulla scorta delle decisioni di altri comuni che a pioggia stanno annullando i tipici appuntamenti, pre e post fine d'anno.

Dopo l'edizione da record del 2020, con oltre 251 partecipanti da Liguria, nord Italia e perfino dall'estero, bisognerà attendere, si spera, ancora un anno per tornare a respirare l'energica aria che il mare finalese coi suoi bagnanti invernali sa restituire in un tempo così inusuale per una "ciumba" ma al tempo stesso denso di tradizione e temerarietà.