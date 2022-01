Mai (Lega): "Veicoli a gnl esenti da pagamento tassa automobilistica regionale"

"Promessa mantenuta. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, con alimentazione a gas naturale liquefatto (gnl) sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2022". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.

"Il provvedimento si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022. Regione Liguria ha infatti approvato l’emendamento della Lega che rinnova l’esenzione, varata anche l’anno scorso, in coerenza con le politiche di eco-sostenibilità adottate per il nostro territorio".

"Si tratta di un piccolo aiuto alle imprese visto anche il rincaro del gas e un’ulteriore misura finalizzata al contenimento delle emissioni di gas serra prodotti dai combustibili derivati da fonti fossili tradizionali, mediante l’incentivazione all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci alimentati a gnl" prosegue.

"Il provvedimento si aggiunge alle esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per le auto nuove ad alimentazione ibrida elettrica o con doppia alimentazione oppure a benzina e a gasolio sulle quali viene installato per la prima volta un sistema di alimentazione a gpl o a metano collaudato nel 2022" conclude Mai.