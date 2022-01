Code per tamponi e vaccini, Prioli (Asl 2) rinnova l'appello: "Rispettate l'orario di prenotazione" (VIDEO)

"Abbiamo già fatto un comunicato nei giorni scorsi ma rinnovo l'appello: invitiamo le persone a rispettare l'orario di prenotazione - commenta il direttore dell'Asl 2 - L'arrivo in anticipo crea problemi alla struttura. Mi rendo conto che siamo in un momento in cui l'afflusso è massimo. Sia nei tamponi, sia nei vaccini, abbiamo tanti accessi. Gli appuntamenti però vengono dati per evitare code e disagi".

Code ai drive through e nei centri vaccinali. Ma non solo. Tempi di attesa lunghi per le persone in quarantena che aspettano di fare il tampone molecolare. A margine della visita del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa presso l'hub situato nella scuola penitenziaria di Cairo Montenotte, il direttore generale dell'Asl 2 Marco Damonte Prioli ha fatto il punto della situazione.

"La scorsa settimana c'è stato un picco assoluto di accessi. Siamo arrivati a superare i 600 positivi in un giorno. Questo significa avere un 4-5 mila persone da screenare - aggiunge Prioli in merito ai disagi riscontrati dalle persone in quarantena - Su questo devo ringraziare anche il sottosegretario Costa per l'intervento che è stato fatto anche col decreto del 31 dicembre. Inoltre è in vista un altro provvedimento da parte del presidente della Regione per questo fine settimana che dovrebbe risolvere tale problematica".

"Stiamo smaltendo il pregresso. La diffusione della variante Omicron, come nel resto di Italia, ha messo in difficoltà le strutture. Oggi ho tenuto una riunione operativa in azienda. Abbiamo messo in piedi dei meccanismi che ci consentiranno di eliminare questi disagi" conclude Prioli.