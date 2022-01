Fiaip e Fimaa: "Agenti immobiliari associati soggetti a controlli e verifiche"

Le due più importanti associazioni di categoria degli agenti immobiliari Fiaip e Fimaa, alla luce degli spiacevoli avvenimenti accaduti nei giorni precedenti (la nota si riferisce a quanto accaduto ad Albisola con alcuni appartamenti affittati all'insaputa dei proprietari), per i quali le Autorità competenti stanno svolgendo i dovuti accertamenti, dichiarano che "i loro agenti immobiliari associati sono soggetti a controlli e verifiche riguardo alla qualità e liceità del lavoro svolto al fine di garantire al cliente nella sua qualità di consumatore la massima tutela. Obiettivi primari delle associazioni di categoria sono di garantire una formazione continua a supporto dei professionisti e la lotta contro l'abusivismo".

I presidenti Fabio Becchi di Fiaip e Laura Forzano di Fimaa ricordano che "tutti i loro associati sono obbligati a seguire un rigido codice deontologico che prevede la massima trasparenza nei confronti della clientela oltreché disciplinare i rapporti tra operatori del settore immobiliare, sicuramente le migliaia di transazioni e locazioni svolte dai tanti colleghi presenti sul territorio portate a termine con professionalità, non hanno riscontro mediatico di un caso sporadico accaduto in questi giorni. Un caso che è oggetto della massima attenzione da parte delle associazioni di categoria come lo sviluppo che avranno gli accertamenti in corso".