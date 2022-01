Boom di denunce ad Albisola: "Affido l'appartamento ad un agenzia per la vendita e me lo ritrovo affittato a mia insaputa"

La truffa degli appartamenti affittati con i proprietari che non erano a conoscenza di cosa stava avvenendo. L'accaduto è avvenuto ad Albisola Superiore e sono circa una trentina le denunce ai carabinieri nei confronti di un'agente immobiliare che lavorava per un'agenzia albisolese.

A lanciare l'allarme è stato un uomo che con un post su Facebook ha raccontato la sua storia.

"Ho un appartamento a Albisola Superiore da più di 20 anni, non vivendo in Liguria e avendo poco tempo per sfruttare l'appartamento quest'estate si e deciso di affittarlo per i mesi estivi Tramite una agenzia di Albisola l'appartamento viene affittato nei mesi estivi, a un certo punto ci viene fatta una proposta d'acquisto molto allettante e allora pensiamo di vendere - spiega il proprietario dell'immobile - Ci vengono fatte molte promesse da parta del dipendente dell'agenzia, ci viene fatta una proposta che a parer nostro non è compilata correttamente e chiediamo delle modifiche prima di accettarla. La persona dell'agenzia inizia a aver problemi prima di salute, poi familiari ecc.. e le cose si allungano senza arrivare a una conclusione".

"Stufo della situazione e continue presunte bugie da parte del dipendente dell'agenzia mi reco nel mio appartamento, apro la porta e trovo una persona in casa mia, io e questa persona rimaniamo molto colpiti, non riusciamo a capire cosa stava succedendo e perché ci trovavamo li. Dopo aver parlato un po' con questa persona molto gentile e disponibile veniamo a una conclusione: l'agenzia immobiliare aveva affittato il mio appartamento facendo un presunto contratto e si era fatta pagare l'affitto" ha concluso.

Il racconto dell'accaduto ha dato vita così ad un tam tam che ha fatto venire alla luce altre situazioni analoghe che hanno visto coinvolti altri cittadini emergendo anche il fatto che ad essere truffate erano state quindi anche le persone a cui erano state affittate le case. Una persona per esempio si è vista affittata la casa che aveva in vendita a sua insaputa scoprendo che all'interno era presente una famiglia con un figlio minore dentro casa.