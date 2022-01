Carige, Cassinelli e Bagnasco (FI): "Chiarezza su trend anomalo titolo"

"Chiediamo al Governo di intervenire in tempi rapidi con Consob e Banca d'Italia affinché si faccia chiarezza sugli andamenti anomali del titolo Carige. Per la salvaguardia del marchio, dell’occupazione e – soprattutto – per la tutela dei risparmiatori è necessario garantire trasparenza e una corretta dinamica di mercato consentendo agli operatori interessati di aggiornare le offerte". Lo dichiarano i deputati genovesi di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.

"Sarebbe grave se qualcuno disponesse e approfittasse di informazioni in più rispetto al mercato in un momento così delicato per il futuro della banca genovese".

"Chiediamo anche al Governo di valutare l’ipotesi di applicare la Golden Power a difesa di un asset importante per il sistema finanziario italiano" concludono Cassinelli e Bagnasco.