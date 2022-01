Albenga, mercato settimanale del mercoledì, le nuove disposizioni del sindaco Tomatis

Nuova ordinanza emessa dal sindaco Riccardo Tomatis lo scorso 4 gennaio per il mercato settimanale del mercoledì ad Albenga, visto il decreto legge che proroga al 31 marzo lo stato di emergenza sanitaria nazionale.

Nello specifico, il mercato rionale vedrà la sua normale continuità, a patto che vengano rispettate le nuove disposizioni. Queste le principali: pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazione di mercato di vendita; obbligo di indossare la mascherina da parte degli operatori durante la vendita, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani; prodotti per l’igienizzazione delle mani a disposizione dei clienti in ogni banco ed eventuali guanti monouso per permettere la scelta dei prodotti in autonomia; distanziamento interpersonale di almeno un metro tra operatori, anche durante le operazioni di carico/scarico; vendita consentita solo sul fronte lineare; “linea di attesa” con distanziamento di almeno un metro per evidenziare la distanza tra cliente servito e cliente in attesa; camerini di prova abiti opportunamente igienizzati a ogni cambio cliente. Ordine di abbandono del suolo tassativo entro le 14.30.