Cinque nuove assunzioni in Asl2 nel reparto di Igiene e Epidemiologia: 16 i candidati

5 posti a tempo indeterminato come dirigente medico alla struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

L'Asl2 savonese sta ricercando i medici da inserire nell'organico e sono state sedici le partecipazioni al bando scaduto lo scorso 11 novembre.

Tra i candidati sono presenti figure già specializzate (4) e specializzandi del terzo (5) e dell'ultimo anno (7).

Dal verbale delle operazioni di sorteggio della commissione esaminatrice che sono state effettuate il 16 novembre sono stati estratti il dottor Marco Mela, dell’Asl1 SSR Regione Liguria, come membro componente titolare; Domenico Montù, dell’Asl CN1, come membro componente supplente; Giuseppe Francesco Salamina, dell’Asl Città di Torino e Luca Boni, dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, come ulteriori riserve del dottor Mela.

Come Presidente è stata scelta Virna Frumento, direttore Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Asl2.

La Regione Liguria ha designato Riccardo Matera, Direttore di S.C., disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica all’Asl BAT – Barletta – Andria - Trani, come membro titolare e Elio Garbarino, Direttore S.C. disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica Asl2 SSR Liguria, come componente supplente.

Il reparto è stato messo in grandi difficoltà in questi due anni dalla pandemia sia per il tracciamento dei casi positivi che per i tamponi e successivamente per le vaccinazioni. Dai problemi in prima battuta con il cluster di Alassio passando poi per tutte le fasi e le ondate del virus, l'azienda sanitaria prova a dare una boccata d'ossigeno con forze nuove e a tempo indeterminato dopo le assunzioni di questi mesi a tempo determinato.