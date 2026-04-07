Sanità di prossimità, le Case di Comunità aperte nel savonese: due giorni di prevenzione e assistenza gratuita

Un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini. Sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le Case della Comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto.

Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale, dove i cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni sanitarie gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi disponibili.

Nel territorio di Savona e provincia, l’open week coinvolgerà sia le Case della Comunità hub sia quelle spoke. Le strutture principali saranno attive a Savona, Finale Ligure, Cairo Montenotte e Albenga, mentre i presìdi spoke interesseranno Pietra Ligure e Vado Ligure. In tutte le sedi saranno presenti infermieri di famiglia e comunità e sarà attivo l’ambulatorio del medico di continuità assistenziale, affiancato dal medico di medicina generale.

Gli infermieri garantiranno un’ampia gamma di prestazioni, dalla rilevazione dei parametri vitali alle medicazioni semplici, dalla terapia iniettiva su prescrizione alla gestione degli accessi venosi, oltre ad attività di educazione terapeutica. Accanto al personale sanitario, saranno presenti anche operatori di Asl2 e volontari del terzo settore e delle associazioni di tutela del cittadino, con il compito di fornire informazioni e orientamento sui servizi disponibili.

Le Case della Comunità hub resteranno aperte in entrambe le giornate, dalle 8 alle 20, offrendo anche attività aggiuntive. Nella sede di Savona, per esempio, saranno attivi gli ambulatori vaccinali per adolescenti e adulti dalle 11 alle 16 in entrambe le giornate. Sabato 18, dalle 8 alle 13, i fisioterapisti illustreranno il programma di Attività Fisica Adattata, mentre domenica 19, dalle 11 alle 15, il personale consultoriale presenterà i servizi legati agli screening oncologici, al percorso nascita, all’allattamento e al supporto alla genitorialità.

Anche ad Albenga sono previste iniziative specifiche: sabato 18, dalle 8 alle 13, spazio alle informazioni sull’Attività Fisica Adattata, mentre domenica 19, dalle 8 alle 12, un medico di distretto sarà a disposizione per chiarimenti sul Punto Unico di Accesso e sulle procedure per richiedere il trasporto in ambulanza.

Per quanto riguarda le strutture spoke, operative sabato 18 dalle 8 alle 20 e domenica 19 dalle 8 alle 13, sarà garantita la presenza degli infermieri e del medico di continuità assistenziale, insieme al personale delle strutture e ai volontari. A Pietra Ligure, nella giornata di sabato 18 aprile dalle 11 alle 15, il personale consultoriale offrirà informazioni sui principali servizi, dagli screening oncologici al percorso nascita.

Un’iniziativa che rientra nel più ampio progetto promosso da Regione Liguria e ATS Liguria per rafforzare il legame tra cittadini e sanità territoriale, favorendo un modello di assistenza accessibile e integrata.

Le Case hub, per questa iniziativa, saranno aperte sabato e domenica 19 aprile, dalle 8 alle 20, mentre le spoke, sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.

“Le Case della Comunità sono il cuore del cambiamento della sanità territoriale, un presidio fondamentale per la gestione dei bisogni di salute di bassa e media complessità, vicino a casa - precisano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Al loro interno è sempre presente, ad accesso diretto, un medico di medicina generale, affiancato da un’ampia rete di servizi specialistici e professionisti sanitari. Abbiamo voluto offrire un fine settimana di visite e prestazioni gratuite per far conoscere queste strutture dislocate su tutto il territorio regionale. Un’occasione per informarsi, prevenire e scoprire una sanità pubblica sempre più accessibile e radicata sul territorio”.

“Durante i tre giorni di Pasqua, inoltre, si sono registrati complessivamente circa 1.200 accessi nelle Case della Comunità su tutto il territorio ligure, un dato significativo che testimonia concretamente quanto questi presìdi siano già oggi un punto di riferimento per i cittadini - sottolinea invece Marco Damonte Prioli, direttore generale di ATS Liguria -. Numeri che rafforzano il valore di iniziative come il week-end di aperture straordinarie e prestazioni gratuite, pensate non solo per offrire opportunità immediate di prevenzione e cura, ma anche per consolidare la conoscenza e l’utilizzo di queste strutture nella vita quotidiana dei cittadini”.

A precedere il week-end, giovedì 16 aprile, l’iniziativa sarà presentata nelle principali piazze delle province liguri, attraverso momenti informativi dedicati e un camper itinerante che percorrerà le vie della città, con l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e sensibilizzarli sull’importanza di conoscere e utilizzare questi servizi.