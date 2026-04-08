A Savona si racconta la storia del primo trapianto di cuore nell’uomo

Il ciclo di incontri “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”, aperto alla cittadinanza e promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona, prosegue con un ulteriore appuntamento a cura del Dott. Piero Paolo Zanetti.

In programma questa sera, mercoledì 8 aprile, si affronterà la “Storia del primo trapianto di cuore nell’uomo”, con aneddoti, dati scientifici e risultati.

I prossimi incontri confermati prevedono, mercoledì 22 aprile, “Storia ed evoluzione della Medicina Trasfusionale” a cura della Dr.ssa Viviana Panunzio; mercoledì 6 maggio, “Le dieci piaghe d’Egitto: tra Bibbia e Scienza”, relatore Dr. Ugo Folco; mercoledì 20 maggio, “La circoncisione nel tempo storico e nell’ambito culturale e antropologico”, relatore Dr. Mario Cennamo; e infine mercoledì 17 giugno, “Homo Homini Lupus: Medicus Medici Lupissimus”, a cura del Dr. Renato Giusto.

Il programma di “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza” è ancora in fase di definizione; ogni aggiornamento verrà comunicato e pubblicato nella sezione News del sito istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona (www.omceosv.it).

Tutti gli incontri sono gratuiti e si tengono presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona, in piazza Simone Weil 40, con orario dalle 20:30 alle 22:30.