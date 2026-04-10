Medicina Preventiva a Garlenda: sabato 11 aprile screening gratuiti per i cittadini

Sabato 11 aprile a Garlenda si terrà la Giornata di Medicina Preventiva promossa dal Rotary Club di Alassio, che offre screening sanitari gratuiti dedicati alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.



L’iniziativa si svolgerà in Borgata Ponte, grazie a un’Unità Medica Mobile attrezzata, con la presenza di medici specialisti e personale sanitario qualificato. Saranno effettuati controlli per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus (analisi del sangue capillare, elettrocardiogramma, ecografie), esami per la salute oculare (OCT maculare) e momenti di consulenza su stili di vita e fattori di rischio.



“A nome dell’amministrazione comunale di Garlenda sono grato al Rotary Club di Alassio per aver scelto il nostro comune per questa importante iniziativa, che rappresenta un’opportunità concreta per la tutela della salute pubblica” - ha dichiarato il sindaco Alessandro Navone - La prevenzione è fondamentale e iniziative come questa permettono di prendersi cura di sé in modo semplice e accessibile. Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione dell’evento”.