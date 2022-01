Società sportive in difficoltà per i rincari energetici, il comune di Savona chiede l'intervento di Governo e Regione

La difficile situazione legata al Covid e i rincari delle bollette che sfiorano il 60% stanno creando una situazione d'emergenza per le società sportive del nostro territorio, “uno scenario drammatico – sottolinea l'assessore allo Sport Francesco Rossello - che in molti casi ne mette a rischio l'esistenza”.

Il comune di Savona, attraverso l'assessorato competente, si è mosso in due direzioni per affrontare la situazione: ha inviato una lettera ufficiale al Presidente del Consiglio e alla Regione Liguria per una pronta presa in carico del problema chiedendo “un urgente intervento” e sta già contattando le singole società chiedendo loro un confronto tra le fatture dello scorso anno e la prima disponibile quest'anno per calcolare con precisione l'incidenza dell'aumento.