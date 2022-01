Trattamento dei rifiuti nelle aree ex Tirreno Power a Vado, Grande Liguria: "Non possiamo che esprimere sdegno"

"Chi amministra la nostra Regione, dopo le decisioni che hanno depauperato la sanità di servizi e ospedali nella nostra provincia, specialmente nel ponente, sta preparando un provvedimento che andrebbe nuovamente a creare una situazione delicata a Vado dopo anni di inquinamento di quel territorio con le polveri sottili del carbone che alimentava la centrale elettrica. Con i tanti problemi gravi di salute generati nella popolazione, oggi si pensa ad installare un enorme impianto destinato al trattamento dei rifiuti proprio nelle aree ex Tirreno Power". Così, attraverso una nota stampa, Grande Liguria (dipartimento ambiente).

"Grande Liguria non può che esprimere sdegno per una decisione che andrebbe a colpire nuovamente Vado, in quanto ci sarebbe in programma di trattare oltre 200.000 tonnellate all'anno di rifiuti nelle vicinanza di zone di pregio naturalistico e turistico - prosegue la nota - Noi proponiamo in alternativa di bonificare la zona e destinarla ad attività non impattanti che assicurino un lavoro di qualità e soprattutto non inquinante. Grande Liguria, come sempre dalla parte del territorio e dei cittadini, fornirà il proprio apporto schierandosi decisamente al fianco di chi lotterà per fare cambiare idea alla Regione".