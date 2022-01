Cisano, travestiti da operai rubavano materiale ferroso: due ventenni rumeni denunciati

Da tempo era stata segnalata la presenza di un furgone con targa francese, con due individui a bordo travestiti da operai stradali e muniti di pettorina, che puntavano i loro obiettivi e poi procedevano al “carico” del materiale ferroso, successivamente rivenduto fuori dal territorio Italiano.

L’ennesimo tentativo di trafugare il materiale, questa volta, è andato a vuoto poiché dopo il primo tentativo di furto ai danni di una ditta di Cisano, la segnalazione della loro presenza ha consentito alla dipendente radiomobile e alla stazione carabinieri di Villanova d’Albenga di chiudere il cerchio, bloccandoli dopo un altro furto messo in atto ai danni di un’altra azienda di Cisano: all'interno di questa, infatti, i due “operai”, ultimato il lavoro di carico del materiale ferroso, erano già pronti per dileguarsi.

La loro impresa si è conclusa con la conduzione in compagnia ad Alassio dove gli operanti, a conclusione degli accertamenti e riscontri, li hanno denunciati per furto aggravato e continuato in concorso. Il materiale, dopo il preliminare riconoscimento, è stato consegnato ai legittimi proprietari che nella circostanza hanno formalizzato la denuncia. I due “operai” sono due ragazzi rumeni di 20 anni, entrambi, girovaghi, presunti responsabili del furto commesso ai danni delle due aziende di Cisano.