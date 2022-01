Tamponamento tra due mezzi pesanti: soccorsi mobilitati, A10 temporaneamente chiusa tra Finale e Spotorno

AGGIORNAMENTO DELLE 18.55 : il tratto precedentemente chiuso a causa del sinistro è stato riaperto. Tra Borghetto e Finale però si segnalano diversi chilometri di coda.

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno intorno alle 16 per un tamponamento avvenuto sull'autostrada A10 nel tratto tra Feglino e Spotorno (all'interno della galleria Orco) in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, l'impatto sarebbe avvenuto tra un tir che non avendone visto un altro fermo in galleria lo avrebbe tamponato. Lo scontro, sempre secondo le prime informazioni, avrebbe inoltre provocato un principio di incendio prontamente domato.

Sul posto immediato intervento dei militi della Croce Bianca di Finale, dei Vigili del Fuoco e del personale di Autofiori.

Traffico bloccato con la chiusura dell'autostrada fino a Spotorno, per chi viaggia in direzione del capoluogo di provincia è obbligatoria l'uscita al casello di Finale Ligure.

Il conducente del mezzo autore del tamponamento è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con fratture multiple, ma non risulterebbe in pericolo di vita.